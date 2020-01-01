Сарри: Сассуоло развивается по примеру Аталанты

Итальянский специалист лестно высказался в сторону соперника.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал предстоящий матч против Сассуоло.

“Сассуоло - одна из команд, которые развиваются по примеру Аталанты. Надо признать, что проект Сассуоло развивается успешно. Нам придется встретиться с “нероверди“ в сложный период, но это не попытка найти возможное оправдание.

Сассуоло прекрасен в атаке и стремится подолгу контролировать мяч. Техника игроков и тактическая грамотность это позволяют. Аталанта на протяжении всего матча не дает сопернику перевести дух, и в этом плане Сассуоло не менее опасен, чем бергамаски.

Стоит отдать должное за проделанную работу Роберто Де Дзерби. Именно он сделал Сассуоло таким, какой он есть. Думаю, Де Дзерби является одним из самых многообещающих молодых итальянских тренеров. У него и его команды впереди большое будущее.

Специалист также высказался о борьбе за титул.

“Борьба за чемпионство продолжается. На пути к титулу могут быть взлеты и падения, но я не обращаю внимания на критику. Критиковать можно после конечного результата, а я не сомневаюсь в нашем успехе“, - заявил Сарри на пресс-конференции.

Матч Сассуоло - Ювентус состоится в среду, 15 июля, в 22:45 по киевскому времени.

Ранее Ювентус сыграл вничью с Аталантой.