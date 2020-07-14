Стало известно, когда Муриэль вернется к тренировкам после падения с лестницы

Футболист чувствует себя хорошо.

Нападающий Аталанты Луис Муриэль высказался о травме головы, которую он получил во время падения с лестницы у себя дома.

“Я порядке, я дома. К счастью, ничего серьезного не произошло. Сегодня вечером я буду на стадионе, чтобы поддержать Аталанту, и уже завтра я вернусь к тренировкам со своими товарищами по команде. Спасибо за любовь, которую вы продемонстрировали мне в эти часы“, - написал Мариэль на своей странице в Instagram.

Напомним, матч Аталанта - Брешия состоится сегодня, 14 июля, в 22:45 по киевскому времени.