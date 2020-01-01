Нападающий Аталанты повредил голову во время падения с лестницы

Луис Муриэль получил повреждение у себя дома.

Нападающий Аталанты Луис Муриэль получил травму во время падения с лестницы у себя дома.

Как сообщает Calciomercato.com, после несчастного случая колумбийца доставили в больницу. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

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Источник отмечает, что из-за травмы 29-летний футболист не сможет принять участие в ближайшем матче Аталанты против Брешии в рамках 33-го тура чемпионата Италии.

В нынешнем сезоне Муриэль отыграл 35 матчей за "черно-синих", в которых забил 18 голов.

Матч Аталанта - Брешия состоится во вторник, 14 июля, в 22:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Аталанту обвинили в территориальной дискриминации.