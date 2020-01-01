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Годин забил дебютный гол за Интер

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Защитник впервые сумел отличиться за миланский клуб.
Диего Годин
Диего Годин
Getty Images

Защитник Интера Диего Годин сумел забить гол в ворота Торино в рамках 32-го тура чемпионата Италии.

Для 34-летнего уругвайца этот гол стал первым в футболке "нерадзурри". Для этого футболисту потребовалось 28 матчей за Интер, которые он отыграл в чемпионате и Кубке Италии, а также в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Напомним, Годин пополнил состав Интера летом 2019 года, перейдя из Атлетико на правах свободного агента. Его контракт с миланским клубом рассчитан до 2022 года.

Есть вероятность, что в ближайшее трансферное окно футболист покинет Интер. К нему проявляет интерес Тоттенхэм, Лион и Интер из Майами.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Интер - Торино.

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Теги: Диего Годин, Интер, чемпионат Италии по футболу, гол, чемпионат Италии, футбол
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