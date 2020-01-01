Интер - Торино 3:1 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Интер обыграл Торино на своем поле.

Интер - Торино: видео голов Getty Images

В матче 32-го тура чемпионата Италии Интер на своем поле обыграл Торино со счетом 3:1.

Счет в этом поединке открыли гости - на 17-й минуте Андреа Белотти воспользовался ошибкой голкипера Самира Хандановича. Впрочем, для Торино этот гол так и остался единственным.

Во второй половине встречи Интер сумел забить три гола и одержать победу. Вначале на 46-й минуте Эшли Янг восстановил паритет, а потом Диего Годин и Лаутаро Мартинес обеспечили "нерадзурри" победу.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Интер - Торино:

Интер - Торино 3:1

Голы: Янг, 46, Годин, 51, Мартинес, 61 - Белотти, 17.

Интер: Ханданович - Д`Амброзио (Бираги, 71), де Врей, Бастони, Годин (Шкринияр, 76), Янг (Кандрева, 72) - Брозович, Валеро, Гальярдини - Мартинес (Эриксен, 84), Санчес.

Торино: Сиригу - Де Сильвестри (Синго, 64), Иццо, Нкулу, Бремер, Айна - Мейте (Лукич, 64), Ансальди (Беренгер, 64), Верди (Миллико, 76), Ринкон - Белотти.

Предупреждения: Годин, Брозович, Санчес, Д'Амброзио, Бираги - Айна, Мейте, Ди Сильвестри.