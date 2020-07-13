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Роналду не намерен покидать Ювентус

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Португалец счастлив в Турине.
Криштиану Роналду,
Криштиану Роналду,
Getty Images

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду в летнее трансферное окно не намерен покидать туринский клуб, об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, 35-летний португалец счастлив играть в итальянской команде. На данный момент он не готов принимать новый вызов в своей карьере.

Действующий контракт Роналду с Ювентусом истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне Криштиану провел 28 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 6 голевых передач.

Ранее Роналду назвал самый важный титул в карьере.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, Сериа А, чемпионат Италии, футбол
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