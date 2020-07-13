Роналду не намерен покидать Ювентус

Португалец счастлив в Турине.

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду в летнее трансферное окно не намерен покидать туринский клуб, об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, 35-летний португалец счастлив играть в итальянской команде. На данный момент он не готов принимать новый вызов в своей карьере.

Действующий контракт Роналду с Ювентусом истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне Криштиану провел 28 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 6 голевых передач.

Ранее Роналду назвал самый важный титул в карьере.