Экс-футболист Металлиста признан лучшим игроком месяца в Серии А

Аргентинец помог команде набрать важные очки.

Вингер Аталанты Алехандро Гомес стал лучшим футболистом июня в чемпионате Италии.

Аргентинцу не удалось отметиться голами, однако он выполнил четыре голевые передачи в матчах против Сассуоло, Лацио и Удинезе.

Capitano e condottiero dell'@Atalanta_BC.

Ha trascinato i suoi con giocate sopraffine e assist pazzeschi.

Alejandro Gomez 🔝 ⚽#SerieATIM - June 2020 MVP 🏅https://t.co/XQk1IaKThw#WeAreCalcio pic.twitter.com/lINUP42FJg — Lega Serie A (@SerieA) July 13, 2020

Отметим, что Гомес - первый игрок в Серии А, которому удалось сделать 15 ассистов за последние 15 лет.

Всего в текущем сезоне Алехандро провел 40 матчей за Аталанту, в которых забил 7 голов и отдал 18 результативных передач.

Напомним, Малиновский получил лучшую оценку среди всех игроков матча Ювентус - Аталанта.