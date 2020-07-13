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Экс-футболист Металлиста признан лучшим игроком месяца в Серии А

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Аргентинец помог команде набрать важные очки.
Алехандро Гомес
Алехандро Гомес
Getty Images

Вингер Аталанты Алехандро Гомес стал лучшим футболистом июня в чемпионате Италии.

Аргентинцу не удалось отметиться голами, однако он выполнил четыре голевые передачи в матчах против Сассуоло, Лацио и Удинезе.

Отметим, что Гомес - первый игрок в Серии А, которому удалось сделать 15 ассистов за последние 15 лет.

Всего в текущем сезоне Алехандро провел 40 матчей за Аталанту, в которых забил 7 голов и отдал 18 результативных передач.

Напомним, Малиновский получил лучшую оценку среди всех игроков матча Ювентус - Аталанта.

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Теги: Алехандро Гомес, Сериа А, чемпионат Италии, футбол, лучший игрок, игрок месяца
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