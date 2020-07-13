Экс-футболист Металлиста признан лучшим игроком месяца в Серии А
Аргентинец помог команде набрать важные очки.
Вингер Аталанты Алехандро Гомес стал лучшим футболистом июня в чемпионате Италии.
Аргентинцу не удалось отметиться голами, однако он выполнил четыре голевые передачи в матчах против Сассуоло, Лацио и Удинезе.
Capitano e condottiero dell'@Atalanta_BC.— Lega Serie A (@SerieA) July 13, 2020
Ha trascinato i suoi con giocate sopraffine e assist pazzeschi.
Alejandro Gomez 🔝 ⚽#SerieATIM - June 2020 MVP 🏅https://t.co/XQk1IaKThw#WeAreCalcio pic.twitter.com/lINUP42FJg
Отметим, что Гомес - первый игрок в Серии А, которому удалось сделать 15 ассистов за последние 15 лет.
Всего в текущем сезоне Алехандро провел 40 матчей за Аталанту, в которых забил 7 голов и отдал 18 результативных передач.
Напомним, Малиновский получил лучшую оценку среди всех игроков матча Ювентус - Аталанта.
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