Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Воспитанник Милана может перебраться в Ювентус

Комментариев: 0
Туринский клуб готов заплатить крупную сумму за футболиста.
Мануэль Локателли
Мануэль Локателли
Getty Images

Ювентуса заинтересован в приобретении полузащитника Сассуоло Мануэля Локателли, об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Читай также: Аталанту обвинили в территориальной дискриминации

По информации источника, боссы “черно-зеленых“ хотят заполучить за игрока 25 миллионов евро. Туринский клуб не готов отдавать столько за 22-летнего игрока. Ювентус намерен снизить цену, предложив им Ханса Николусси-Кавилью.

Отметим, что Локателли летом 2019 года перебрался в Сассуоло из Милана. В текущем сезоне он провел 28 матчей, в которых сумел сделать четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Пирло будет тренером в Ювентусе.

Поделись:
Теги: Мануэль Локателли, Сассуоло, Сериа А, чемпионат Италии, футбол, Ювентус
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь