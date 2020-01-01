Воспитанник Милана может перебраться в Ювентус

Туринский клуб готов заплатить крупную сумму за футболиста.

Ювентуса заинтересован в приобретении полузащитника Сассуоло Мануэля Локателли, об этом сообщает Tuttomercatoweb.

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По информации источника, боссы “черно-зеленых“ хотят заполучить за игрока 25 миллионов евро. Туринский клуб не готов отдавать столько за 22-летнего игрока. Ювентус намерен снизить цену, предложив им Ханса Николусси-Кавилью.

Отметим, что Локателли летом 2019 года перебрался в Сассуоло из Милана. В текущем сезоне он провел 28 матчей, в которых сумел сделать четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Пирло будет тренером в Ювентусе.