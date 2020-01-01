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Малиновский: Поначалу в Аталанте мне было тяжело

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Украинец признался, что не понимал требований тренерского штаба.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский рассказал о своей адаптации в клубе.

“Долгое время я не понимал требований тренерского штаба. Это изменилось где-то через полгода. Да, поначалу было тяжело, но я узнал много нового. Аталанта исповедует совсем другой стиль игры, здесь у меня другая позиция. Сейчас я уже все понимаю, что от меня требуют на поле.

В Аталанте главное - это физическая подготовка. Если мы будем в лучшем состоянии, то сможем показать свой лучший футбол. Здесь говорят, что функциональная готовность всегда должна быть на максимальном уровне“, - рассказал Малиновский в программе ПроФутбол.

Напомним, Руслан перешел в Аталанту из Генка летом 2019 года.

Ранее Малиновский прокомментировал матч против Ювентуса, где он отметился голом.

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Теги: футбол, Руслан Малиновский, Аталанта, чемпионат Италии, Серия А
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