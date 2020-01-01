Малиновский: Поначалу в Аталанте мне было тяжело
Украинец признался, что не понимал требований тренерского штаба.
Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский рассказал о своей адаптации в клубе.
“Долгое время я не понимал требований тренерского штаба. Это изменилось где-то через полгода. Да, поначалу было тяжело, но я узнал много нового. Аталанта исповедует совсем другой стиль игры, здесь у меня другая позиция. Сейчас я уже все понимаю, что от меня требуют на поле.
В Аталанте главное - это физическая подготовка. Если мы будем в лучшем состоянии, то сможем показать свой лучший футбол. Здесь говорят, что функциональная готовность всегда должна быть на максимальном уровне“, - рассказал Малиновский в программе ПроФутбол.
Напомним, Руслан перешел в Аталанту из Генка летом 2019 года.
Ранее Малиновский прокомментировал матч против Ювентуса, где он отметился голом.
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