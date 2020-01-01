Малиновский: Агенты Ювентуса мне не звонили

Украинец провел успешный матч против туринцев.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский рассказал, связывались ли с ним представители Ювентуса после матча с туринцами, где украинец отметился голом.

“Нет, агенты этого клуба мне не звонили. Таких разговоров не было. Никто не звонил пока.



Роналду? Криштиану провел уже игр 800, не думаю, что он запомнил меня. Возможно, после этого гола он меня лучше запомнит“.

Футболист также поведал о своем повреждении, из-за которого мог пропустить матч с Ювентусом.

“Приехал домой - вроде все нормально. Прошла ночь, проснулся и ощутил немного неприятное ощущение в колене. Это была боковая связка. Возможно, где-то оступился во время игры.



Мне понадобились сутки, чтобы сделать все физиопроцедуры на базе и через два дня я уже чувствовал себя хорошо“, - рассказал Малиновский в комментарии программе ПроФутбол.

Напомним, Малиновский получил лучшую оценку среди всех игроков матча Ювентус - Аталанта.