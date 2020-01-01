Наполи - Милан 2:2 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Команды разошлись миром в напряженном поединке.

Наполи - Милан: видео голов и обзор матча Getty Images

Наполи сыграл вничью с Наполи в рамках 32 тура Серии А.

Счет в поединке открыл Эрнандес. Через несколько минут Ди Лоренцо помог Напли выровнять ситуацию на табло.

После перерыва команды снова обменялись голами. В составе хозяев гол оформил Мертенс, а у гостей отличился Кессье.

В конце встречи Милан остался в меньшинстве - Салемакерс получил красную карточку.

Смотрите видео голов и обзор матча Наполи - Милан:

Наполи - Милан 2:2

Голы: Ди Лоренцо, 34, Мертенс, 60 - Эрнандес, 20, Кессье, 73 (с пенальти)

Наполи: Оспина - Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Мариу Руи - Руис (Эльмас, 65), Лоботка (Демме, 65), Зьелински - Кальехон (Политано, 84), Мертенс (Милик, 74), Инсинье (Лосано, 74)

Милан: Дж. Доннарумма - Конти, Кьер, Романьоли, Эрнандес - Кессье, Беннасер - Пакета (Салемакерс, 46), Чалханоглу (Бонавентура, 61), Ребич (Крунич, 88) - Ибрагимович (Леау, 61)

Предупреждения: Ди Лоренцо, Мариу Руи - Эрнандес, Конти, Салемакерс

Удаление: Салемакерс, 87 (повторное предупреждение)