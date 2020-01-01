Брешия - Рома 0:3 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

"Волки" уверенно победили в выездном поединке против Брешии.

Брешия - Рома: видео голов Getty Images

В матче 32-го тура чемпионата Италии Рома на выезде обыграла Брешию, забив три безответных гола в ворота соперника.

Авторами голов в составе римского клуба стали Федерико Фасио, Никола Калинич и Николо Дзаньоло. Все они забивали во второй половине встречи.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Брешия -Рома:

Брешия - Рома 0:3

Голы: Фасио, 48, Калинич, 62, Дзаньоло, 74.

Брешия: Андреначчи, Папетти, Сабелли, Чансельор, Мангравити (Семприни, 86), Бьярнасон (Доннарумма, 58), Шпалек (Гецци, 78), Тонали, Ндой (Дессена, 46), Торрегросса, Скрабб (Змргал, 46).

Рома: Миранте, Бруно Перес, Фасио, Рожер, Коларов, Пеллегрини (Дзаньоло, 67), Верету (Перотти, 67), Карлес Перес (Вильяр, 67), Диавара, Манчини (Спинаццола, 81), Калинич (Джеко, 77).

Предупреждения: Тонали, Бруно Перес, Перотти.