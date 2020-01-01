Лацио - Сассуоло 1:2 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Римский клуб потерпел поражение в третьем матче подряд.

Лацио - Сассуоло: видео голов Getty Images

Римский Лацио уступил Сассуоло на своем поле в рамках 32-го тура чемпионата Италии.

"Орлы" первыми открыли счет в этом поединки, но затем пропустили два гола, причем один из них уже в компенсированное время.

Это поражение стало уже третьим подряд для Лацио, который на данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице Серии А, отставая от Ювентуса на 8 баллов и имея преимущество над Аталантой в 1 пункт.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Лацио - Сассуоло:

Лацио - Сассуоло 1:2

Голы: Альберто, 33 - Распадори, 52, Капуто, 90+1

Лацио: Стракоша - Бастуш, Ачерби, Раду (Вавро 83) - Лаццари, Милинкович-Савич (Лейва, 67), Пароло, Альберто (Адеканье, 83), Лукаку (Хони, 46) - Кайседо (Катальди, 61), Иммобиле.

Сассуоло: Консильи - Кириопулос, Феррари, Марлон, Тольян (Мюлдюр, 46) - Локателли, Бубариа, Бога (Рожерио, 79), Джуричич (Хараслин, 68), Траоре (Капуто, 46) - Распадори (Маньяни, 89)

Предупреждения: Пароло, Иммобиле, Бастуш, Лейва - Мюлдюр, Феррари.