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Малиновский - о матче с Ювентусом: Нам не повезло с пенальти

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Украинец считает, что его команда заслуживала победить.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Аталанта из Бергамо сыграла вничью с Ювентусом в Турине в рамках 32-го тура чемпионата Италии.

Один из голов за "бергамасков" забил украинец Руслан Малиновский, который начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 68-й минуте встречи. После матча хавбек поделился своими эмоциями.

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"Я думаю, что все расстроены, ведь мы потеряли 2 очка. Мы заслужили большего, но нам не повезло с пенальти. Мы пытались хорошо защищаться в последние минуты встречи, чтобы сохранить результат, но не получилось. Сегодня не наш день.

Мы играли действительно хорошо - в первой половине команда полностью доминировала. У нас были шансы, мы контролировали мяч и неплохо выглядели во втором тайме, забили гол.

Нужно извлечь урок из этого поединка, и я думаю, что набрать одно очко на поле Ювентуса - не самый плохой результат", - рассказал Малиновский в интервью YouTube-каналу Аталанты.

Отметим, что в нынешнем сезоне 27-летний Малиновский отыграл 37 матчей за Аталанту во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 4 ассиста.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ювентус - Аталанта.

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Теги: Руслан Малиновский, Аталанта, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, чемпионат Италии
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