Роналду прокомментировал ничейный результат в матче против Аталанты

Португалец забил два гола в ворота Аталанты с 11-метровой точки.

В матче 32-го тура чемпионата Италии Ювентус на своем поле сыграл вничью с Аталантой (2:2).

Два гола за "старую сеньору" забил форвард Криштиану Роналду, причем оба - с пенальти. После поединка португалец прокомментировал результат встречи.

“Сложная игра, но очень важное очко. Продолжаем бороться до конца“, - написал Роналду на своей страничке в Instagram.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ювентус - Аталанта.