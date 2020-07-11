Роналду прокомментировал ничейный результат в матче против Аталанты
Португалец забил два гола в ворота Аталанты с 11-метровой точки.
В матче 32-го тура чемпионата Италии Ювентус на своем поле сыграл вничью с Аталантой (2:2).
Два гола за "старую сеньору" забил форвард Криштиану Роналду, причем оба - с пенальти. После поединка португалец прокомментировал результат встречи.
“Сложная игра, но очень важное очко. Продолжаем бороться до конца“, - написал Роналду на своей страничке в Instagram.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ювентус - Аталанта.
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