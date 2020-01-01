Ювентус - Аталанта 2:2 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Аталанта упустила победу над Ювентусом, пропустив на 90-й минуте.

Ювентус - Аталанта: видео голов Getty Images

В матче 32-го тура чемпионата Италии Ювентус и Аталанта сыграли вничью - 2:2.

Клуб из Бергамо открыл счет на 16-й минуте встречи, но Роналду восстановил паритет ударом с пенальти. На 80-й минуте украинец Руслан Малиновский, вышедший на замену, вывел свою команду вперед, но Криштиану реализовал еще один 11-метровый на 90-й минуте поединка.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ювентус - Аталанта:

Ювентус - Аталанта 2:2

Голы: Роналду, 55 (пен.), 90 (пен.) - Сапата, 16, Малиновский, 80.

Ювентус: Щесны - Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Данило (Алекс Сандро, 56) - Рабио, Бентанкур, Матюиди (Рэмси, 81) - Бернардески (Дуглас Коста, 57), Дибала (Игуаин, 69), Роналду.

Аталанта: Голлини - Толой, Паломино (Кальдара, 75), Джимсити - Хатебур, де Роон, Фройлер (Тамезе, 75), Госенс - Гомес (Малиновский, 68) - Иличич (Пашалич, 58), Сапата (Муриэль, 68).

Предупреждения: Куадрадо, Рабио - Пашалич, Хатебур.