Малиновский получил лучшую оценку среди всех игроков матча Ювентус - Аталанта

Украинец забил гол в ворота Ювентуса спустя 12 минут после того, как вышел на замену.

В матче 32-го тура чемпионата Италии Аталанта упустила победу над Ювентусом, сыграв вничью - 2:2.

Голом в этом поединке отличился украинский игрок клуба из Бергамо Руслан Малиновский, который появился на поле на 68-й минуте, а через 12 минут отличился точным ударом, получив передачу от Муриэля.

Всего за 22 минуты, проведенных на поле, 27-летний хавбек отдал 9 передач с точностью 100%, совершил 3 успешные обводки и нанес 3 удара по воротам соперника.

Портал WhoScored поставил украинцу оценку 7.7, которая является лучшей среди игроков обеих команд.

Отметим, что в нынешнем сезоне Руслан отыграл 37 матчей за Аталанту во всех турнирах, в которых забил 7 голов и совершил 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что украинский игрок Аталанты Руслан Малиновский стал лучшим игроком матча против Кальяри по версии Whoscored.