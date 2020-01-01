Малиновский забил Ювентусу, но не принес Аталанте победу
В матче 32-го тура чемпионата Италии Аталанта в самом конце встречи упустила победу над Ювентусом. Поединок завершился вничью - 2:2.
Подопечные Джан Пьеро Гасперини вышла вперед на 16-й минуте встречи благодаря точному удару Сапаты, однако на 55-й минуте Криштиану Роналду сравнял счет, забив с пенальти.
На 80-й минуте Аталанта вновь забила - отличился украинец Руслан Малиновский, который заменил Гомеса двенадцатью минутами ранее.
Однако удержать победу клуб из Бергамо не сумел - мяч попал в руку Муриэлю в штрафной, и арбитр назначил пенальти, который вновь реализовал Роналду.
Таким образом, Аталанта не сумела продлить победную серию во всех турнирах до 13 матчей и упустила возможность возобновить чемпионскую интригу, проигрывая Ювентусу 9 очков.
Сейчас в активе у туринцев 76 баллов и первая строчка в турнирной таблице, а у Аталанты - третье место и 67 пунктов. Вторым идет Лацио, набрав 68 очков.
Ювентус - Аталанта 2:2
Голы: Роналду, 55 (пен.), 90 (пен.) - Сапата, 16, Малиновский, 80.
Ювентус: Щесны - Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Данило (Алекс Сандро, 56) - Рабио, Бентанкур, Матюиди (Рэмси, 81) - Бернардески (Дуглас Коста, 57), Дибала (Игуаин, 69), Роналду.
Аталанта: Голлини - Толой, Паломино (Кальдара, 75), Джимсити - Хатебур, де Роон, Фройлер (Тамезе, 75), Госенс - Гомес (Малиновский, 68) - Иличич (Пашалич, 58), Сапата (Муриэль, 68).
Предупреждения: Куадрадо, Рабио - Пашалич, Хатебур.
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