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Малиновский забил Ювентусу, но не принес Аталанте победу

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Клуб из Бергамо был близок к победе, но перед финальным свистком Роналду сравнял счет в матче.
Ювентус и Аталанта сыграли вничью
Ювентус и Аталанта сыграли вничью
Getty Images

В матче 32-го тура чемпионата Италии Аталанта в самом конце встречи упустила победу над Ювентусом. Поединок завершился вничью - 2:2.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини вышла вперед на 16-й минуте встречи благодаря точному удару Сапаты, однако на 55-й минуте Криштиану Роналду сравнял счет, забив с пенальти.

На 80-й минуте Аталанта вновь забила - отличился украинец Руслан Малиновский, который заменил Гомеса двенадцатью минутами ранее.

Однако удержать победу клуб из Бергамо не сумел - мяч попал в руку Муриэлю в штрафной, и арбитр назначил пенальти, который вновь реализовал Роналду.

Криштиану Роналду забил пенальти, который спас Ювентус от поражения
Криштиану Роналду забил пенальти, который спас Ювентус от поражения
Getty Images

Таким образом, Аталанта не сумела продлить победную серию во всех турнирах до 13 матчей и упустила возможность возобновить чемпионскую интригу, проигрывая Ювентусу 9 очков.

Сейчас в активе у туринцев 76 баллов и первая строчка в турнирной таблице, а у Аталанты - третье место и 67 пунктов. Вторым идет Лацио, набрав 68 очков.

Ювентус - Аталанта 2:2
Голы: Роналду, 55 (пен.), 90 (пен.) - Сапата, 16, Малиновский, 80.

Ювентус: Щесны - Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Данило (Алекс Сандро, 56) - Рабио, Бентанкур, Матюиди (Рэмси, 81) - Бернардески (Дуглас Коста, 57), Дибала (Игуаин, 69), Роналду.

Аталанта: Голлини - Толой, Паломино (Кальдара, 75), Джимсити - Хатебур, де Роон, Фройлер (Тамезе, 75), Госенс - Гомес (Малиновский, 68) - Иличич (Пашалич, 58), Сапата (Муриэль, 68).

Предупреждения: Куадрадо, Рабио - Пашалич, Хатебур.

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Теги: Ювентус, Аталанта, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, чемпионат Италии
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