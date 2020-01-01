Малиновский остался в запасе на матч против Ювентуса

Украинец остался на скамейки запасных.

В матче 32-го тура чемпионата Италии Ювентус на своем поле примет Аталанту из Бергамо.

Украинский игрок Аталанты Руслан Малиновский не попал в стартовый состав на это противостояние. В минувшем туре футболист отметился голевой передачей, однако получил повреждение и пропустил одну из тренировок команды.

Ротации предпринял и наставник Ювентуса Маурицио Сарри после поражения от Милана в прошлом туре - на скамейке остался Алекс Сандро, зато в старте появятся Матюиди и Дибала.

Стартовые составы команд:

Ювентус: Щесны - Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Данило - Рабио, Бентанкур, Матюиди - Бернардески, Дибала, Роналду.

Запасные: Буффон, Пинсольо, Алекс Сандро, Ругани, Кьеллини, Уэсли, Пьянич, Рэмси, Дуглас Коста, Мураторе, Игуаин Оливьери.

Аталанта: Голлини - Толой, Паломино, Джимсити - Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс - Гомес - Иличич, Сапата.

Запасные: Спортьелло, Росси, Кастань, Кальдара, Шутало, Чиборра, Белланова, Пашалич, Малиновский, Тамезе, Муриэль, Колли.

Отметим, что матч Ювентус - Аталанта начнется в 22:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Аталанту обвинили в территориальной дискриминации.