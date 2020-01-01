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Лацио проиграл в третьем матче подряд

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Римляне потерпели поражение в домашнем поединке против Сассуоло.
Лацио проиграл Сассуоло
Лацио проиграл Сассуоло
Getty Images

В матче 32-го тура чемпионата Италии Лацио на своем поле уступил Сассуоло (1:2).

"Орлы" открыли счет на 33-й минуте встречи благодаря усилиям Альберто, однако гости во втором тайме сумели перевернуть ход игры в свою пользу. Вначале Распадори сравнял счет, а потом Капуто в компенсированное время вывел Сассуоло вперед.

Таким образом, Лацио потерпел уже третье поражение подряд, но пока что продолжает удерживать вторую строчку в турнирной таблице Серии А. Впрочем, Аталанта может подвинуть римлян на третью позицию, если обыграет Ювентус в 32-м туре.

Лацио - Сассуоло 1:2
Голы: Альберто, 33 - Распадори, 52, Капуто, 90+1

Лацио: Стракоша - Бастуш, Ачерби, Раду (Вавро 83) - Лаццари, Милинкович-Савич (Лейва, 67), Пароло, Альберто (Адеканье, 83), Лукаку (Хони, 46) - Кайседо (Катальди, 61), Иммобиле.

Сассуоло: Консильи - Кириопулос, Феррари, Марлон, Тольян (Мюлдюр, 46) - Локателли, Бубариа, Бога (Рожерио, 79), Джуричич (Хараслин, 68), Траоре (Капуто, 46) - Распадори (Маньяни, 89)

Предупреждения: Пароло, Иммобиле, Бастуш, Лейва - Мюлдюр, Феррари.

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Теги: Лацио, Сассуоло, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, чемпионат Италии
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