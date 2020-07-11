Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Аталанту обвинили в территориальной дискриминации

Комментариев: 0
По итальянским законам это приравнивается к расизму.
Джан Пьеро Гасперини
Джан Пьеро Гасперини
Getty Images

Аталанта из Бергамо попала в скандал в Турине, куда прибыла на матч 32-го тура чемпионата Италии против Ювентуса.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на видео в Сети, когда тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини выходил из клубного автобуса, к нему обратился человек с неаполитанским акцентом, который является фанатом Наполи.

"Эй, Мистер, вы хоть на этот раз собираетесь играть, или снова будете здесь прохлаждаться, как последние 10 лет? Форца Наполи, Мистер. Форца Наполи!", - сказал фанат неаполитанского клуба.

Читай также: Ястремская попала в крупный расистский скандал

Гасперини что-то ответил ему, однако через маску его слова было невозможно разобрать. Зато отличились сотрудники клуба, которые отогнали мужчину, несколько раз назвали его "терроне", что является оскорбительным прозвищем жителей юга Италии.

Такая "территориальная дискриминация" в Италии по законам приравнивается к расизму и влечет соответствующее наказание: штраф и (или) снятие очков.

Отметим, что Ювентус и Аталанта сыграют в субботу, 11 июля, в 22:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что украинец Руслан Малиновский может пропустить матч с Ювентусом из-за повреждения.

Поделись:
Теги: Джан Пьеро Гасперини, Аталанта, Турин, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры, скандал, дискриминация, расизм
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь