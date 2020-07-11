Аталанту обвинили в территориальной дискриминации

По итальянским законам это приравнивается к расизму.

Аталанта из Бергамо попала в скандал в Турине, куда прибыла на матч 32-го тура чемпионата Италии против Ювентуса.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на видео в Сети, когда тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини выходил из клубного автобуса, к нему обратился человек с неаполитанским акцентом, который является фанатом Наполи.

"Эй, Мистер, вы хоть на этот раз собираетесь играть, или снова будете здесь прохлаждаться, как последние 10 лет? Форца Наполи, Мистер. Форца Наполи!", - сказал фанат неаполитанского клуба.

Mister Gasperini has encountered a Napoli fan in Turin! #JuveAtalanta pic.twitter.com/t9UENpGTOV — Atalanta B.C News (@AtalantaBC_News) July 11, 2020

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Гасперини что-то ответил ему, однако через маску его слова было невозможно разобрать. Зато отличились сотрудники клуба, которые отогнали мужчину, несколько раз назвали его "терроне", что является оскорбительным прозвищем жителей юга Италии.

Такая "территориальная дискриминация" в Италии по законам приравнивается к расизму и влечет соответствующее наказание: штраф и (или) снятие очков.

Отметим, что Ювентус и Аталанта сыграют в субботу, 11 июля, в 22:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что украинец Руслан Малиновский может пропустить матч с Ювентусом из-за повреждения.