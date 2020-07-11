Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Стало известно, сколько Интер требует у Барселоны за Мартинеса

Комментариев: 0
Срок действия клаусулы истек.
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес
Getty Images

Лидер Интера Лаутаро Мартинеса с большей вероятностью покинет итальянский клуб. 7-го июля истек срок действия клаусулы, которая составляла 111 миллионов евро.

Читай также: Барселона подписала контракт с одним из талантливых игроков Испании

Руководство Интера приняло решение снизить трансферную стоимость игрока до 90 миллионов евро, об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Corriere della Sera.

Снижение цены аргументируется тем, что в последних пяти матчах ему не удалось забить ни одного гола.

Напомним, Барселона была готова активировать пункт выкупа Лаутаро Мартинеса, но из-за пандемии коронавируса начался экономический кризис, который изменил паны каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что Интер намерен удержать Мартинеса огромной зарплатой.

Поделись:
Теги: Лаутаро Мартинес, Интер. Барселона, футбол, Сериа А, чемпионат Италии
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь