Стало известно, сколько Интер требует у Барселоны за Мартинеса

Срок действия клаусулы истек.

Лидер Интера Лаутаро Мартинеса с большей вероятностью покинет итальянский клуб. 7-го июля истек срок действия клаусулы, которая составляла 111 миллионов евро.

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Руководство Интера приняло решение снизить трансферную стоимость игрока до 90 миллионов евро, об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Corriere della Sera.

Снижение цены аргументируется тем, что в последних пяти матчах ему не удалось забить ни одного гола.

Напомним, Барселона была готова активировать пункт выкупа Лаутаро Мартинеса, но из-за пандемии коронавируса начался экономический кризис, который изменил паны каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что Интер намерен удержать Мартинеса огромной зарплатой.