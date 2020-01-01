Рибери опроверг слухи об уходе с Фиорентины из-за ограбления

Француз намерен отработать контракт до конца.

Полузащитник Фиорентины Франк Рибери поблагодарил болельщиков за поддержку после ограбления его дома во Флоренции.

“Большое спасибо всем тем, кто оказал мне поддержку! Учитывая то, где я вырос, я не из тех, кто отказывается от своих слов.

Я всегда держу свое слово. Невозможно угодить каждому. Когда я надеваю свои бутсы, у меня есть преданные болельщики, а также город, который рассчитывает на меня.

Остальное мало имеет значения для меня. У меня есть контракт с Фиорентиной. “Фиалки“ навсегда!“, - приводит слова Рибери Football Italia.

Ранее Рибери бурно прокомментировал факт ограбления.