Сарри: Наше лидерство в Серии А не должно расслабить нас
Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал предстоящий матч с Миланом.
“Завтра у нас будет сложная игра. Милан уже создал проблемы для нас в этом сезоне и находится в прекрасной физической и психологической форме, играет на высоком уровне.
Наше лидерство не должно расслабить нас. Мы просто сосредоточены на завтрашней игре. Мы даже не смотрим, с кем мы сразимся дальше.
Кадровые вопросы? Все говорили о том, насколько велик наш состав, но сейчас у нас не так много вариантов на выбор“, - отметил Сарри на пресс-конференции.
Матч Милан - Ювентус состоится во вторник, 7 июля, в 22:45 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что ключевые игроки Ювентуса пропустят матч против Милана.
На данный момент Ювентус возглавляет турнирную таблице чемпионата Италии, опережаю идущего вторым Лацио на семь пунктов.
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