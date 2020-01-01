Сарри: Наше лидерство в Серии А не должно расслабить нас

Итальянец признал, что его подопечных ожидает тяжелая игра против Милана.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал предстоящий матч с Миланом.

“Завтра у нас будет сложная игра. Милан уже создал проблемы для нас в этом сезоне и находится в прекрасной физической и психологической форме, играет на высоком уровне.

Наше лидерство не должно расслабить нас. Мы просто сосредоточены на завтрашней игре. Мы даже не смотрим, с кем мы сразимся дальше.

Кадровые вопросы? Все говорили о том, насколько велик наш состав, но сейчас у нас не так много вариантов на выбор“, - отметил Сарри на пресс-конференции.

Матч Милан - Ювентус состоится во вторник, 7 июля, в 22:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что ключевые игроки Ювентуса пропустят матч против Милана.

На данный момент Ювентус возглавляет турнирную таблице чемпионата Италии, опережаю идущего вторым Лацио на семь пунктов.