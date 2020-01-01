Рибери может покинуть Италию из-за ограбления

Француз стал жертвой грабежа во время матча с Пармой.

Полузащитник Фиорентины Франк Рибери стал жертвой ограбления. Когда футболист был на матче с Пармой, в его дом во Флоренции пробрались грабители.

“После победы над Пармой я вернулся домой. “Дом“ в Италии, где я решил продолжить играть после стольких лет в Мюнхене.

Моя супруга потеряла парочку сумочек, украшения, но это не так важно. У меня такое ощущение, будто бы я голый. Как будто с меня штаны сняли, и это чувство не проходит. Для меня это неприемлемо!

Слава Богу, жена и дети были в безопасности в Мюнхене, но как мы можем доверять окружению сегодня?

Как я могу чувствовать себя здесь хорошо после случившегося? Я не гонюсь за миллионами. Слава Богу, мы ни в чем не нуждаемся. Но я всегда гонюсь за мячом, потому что это моя страсть.

Но страсть это или нет, на первом месте для меня семья. И мы примем необходимые решения“, - написал футболист на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что на полузащитника Милана напали грабители, угрожая пистолетом.