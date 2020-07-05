Гасперини: Муриель и Малиновский провели отличную встречу

Наставник должен был менять их позже.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился эмоциями от победы над Кальяри (1:0) в рамках Серии А.

“Мы показали отличный футбол в первом тайме, но несмотря на численное преимущество, мы действовали неубедительно. Мы должны были решить исход встречи намного раньше.

Нужно учитывать многие компоненты: плотный график, выездные матчи. Я не ищу оправданий, у нас были условия для лучшего результата.

Может быть, я хотел больше изменений, но Муриель и Малиновский провели отличную встречу. Возможно, стоило их менять гораздо позже“, - цитирует Гасперини Sky Sport.

Отметим, Малиновский - лучший игрок матча Кальяри - Аталанта.