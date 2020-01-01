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Малиновский - лучший игрок матча Кальяри - Аталанта по версии Whoscored

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Украинец помог команде добыть победу.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

В рамках 30-го тура чемпионата Италии Аталанта добыла минимальную победу над Кальяри (1:0).

Руслан Малиновский вышел на матч в основном составе. Украинец заработал пенальти для своей команды во втором тайме, который уверенно реализовал Луис Муриэль.

По итогам встречи Малиновский получил оценку 8,3 баллов на WhoScored, что является самой высокой оценкой матча.

Отметим, что больше ни один игрок не получил оценку 8.

Ранее сообщалось, что Аталанта впервые выиграла семь матчей подряд в чемпионате Италии.

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Теги: Руслан Малиновский, Аталанта, Сериа А, чемпионат Италии, футбол, рейтинг
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