Малиновский - лучший игрок матча Кальяри - Аталанта по версии Whoscored

Украинец помог команде добыть победу.

В рамках 30-го тура чемпионата Италии Аталанта добыла минимальную победу над Кальяри (1:0).

Руслан Малиновский вышел на матч в основном составе. Украинец заработал пенальти для своей команды во втором тайме, который уверенно реализовал Луис Муриэль.

По итогам встречи Малиновский получил оценку 8,3 баллов на WhoScored, что является самой высокой оценкой матча.

Отметим, что больше ни один игрок не получил оценку 8.

Ранее сообщалось, что Аталанта впервые выиграла семь матчей подряд в чемпионате Италии.