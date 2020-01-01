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Интер неожиданно уступил Болонье

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Подопечные Антонио Конте допустили осечку.
Интер сильнее Болоньи
Интер сильнее Болоньи
Getty Images

Интер в домашнем поединке проиграл Болонье в рамках 30 тура чемпионата Италии.

Первыми счет в матче открыли хозяева: на 22 минуте отметился Лукаку. А точные удары Джувары и Барроу в итоге принесли победу Болонье.

Интер - Болонья 1:2
Голы: Лукаку, 22 - Джувара, 74, Барроу, 80

Интер: Ханданович, Д'Амброзио, Бастони, Де Фрай, Кандрева, Брозович (Валеро 88), Гальярдини (Весино 88), Янг (Бираги 85), Эриксен (Санчес 75), Лаутаро Мартинес (Эспозито 85), Лукаку.

Болонья: Скорупски, Томиясу (Бани 65), Данило, Денсвил, Дайкс, Сориано, Домингес (Балдурссон 88), Схутен, Орсолини (Паласио 65), Барроу (Сванберг 85), Сансоне (Джувара 65).

Предупреждения: Бастони, Д'Амброзио - Данило, Паласио, Джувара.

Удаления: Бастони, 77 - Сориано, 56

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Теги: футбол, Интер, Серия А, чемпионат Италии, Болонья
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