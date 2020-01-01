Ключевые игроки Ювентуса пропустят матч против Милана

Пауло Дибала и Маттейс де Лигт не смогут помочь своей команде в ближайшее время.

Игроки Ювентуса Пауло Дибала и Маттейс де Лигт пропустят матч 31 тура чемпионата Италии против Милана. Об этом сообщает Football Italia.

Отмечается, что футболисты не смогут выступить из-за перебора желтых карточек. Дисциплинарная комиссия Серии А уже подтвердила их дисквалификацию.

Напомним, Де Лигт и Дибала получили предупреждения в поединке против Торино (4:1).

Матч Милан - Ювентус состоится во вторник, 7 июля, в 22:45 по киевскому времени.