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Ключевые игроки Ювентуса пропустят матч против Милана

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Пауло Дибала и Маттейс де Лигт не смогут помочь своей команде в ближайшее время.
Пауло Дибала
Пауло Дибала
Getty Images

Игроки Ювентуса Пауло Дибала и Маттейс де Лигт пропустят матч 31 тура чемпионата Италии против Милана. Об этом сообщает Football Italia.

Отмечается, что футболисты не смогут выступить из-за перебора желтых карточек. Дисциплинарная комиссия Серии А уже подтвердила их дисквалификацию.

Напомним, Де Лигт и Дибала получили предупреждения в поединке против Торино (4:1).

Матч Милан - Ювентус состоится во вторник, 7 июля, в 22:45 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Пауло Дибала, Маттейс Де Лигт, Ювентус, Милан, чемпионат Италии, Серия А
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