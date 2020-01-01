Агент Хакими сообщил, почему игрок покинул Реал

Наставник "сливочных" не интересовался защитником.

Алехандро Камано, который является агентом защитника Интера Ашрафа Хакими, рассказал, почему игрок перебрался в итальянский клуб.

“Зинедин Зидан является причиной перехода Хакими в Интер. Француз должен назвать причины, почему он никогда не позвонил игроку.

Сомневаюсь, что возвращение в Реал было бы уместным, учитывая присутствие такого игрока, как Карвахаль. Но я уверен, что будущее Хакими будет светлым после этого шага вперед.

Конте постоянно контактировал с Хакими, говорил с ним о проекте в клубе, поэтому мы решили перейти в Интер“, - приводит слова агента Football Italia со ссылкой на Al Mountakhab.

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