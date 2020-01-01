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Агент Хакими сообщил, почему игрок покинул Реал

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Наставник "сливочных" не интересовался защитником.
Ашраф Хакими
Ашраф Хакими
www.inter.it

Алехандро Камано, который является агентом защитника Интера Ашрафа Хакими, рассказал, почему игрок перебрался в итальянский клуб. 

“Зинедин Зидан является причиной перехода Хакими в Интер. Француз должен назвать причины, почему он никогда не позвонил игроку.

Сомневаюсь, что возвращение в Реал было бы уместным, учитывая присутствие такого игрока, как Карвахаль. Но я уверен, что будущее Хакими будет светлым после этого шага вперед.

Конте постоянно контактировал с Хакими, говорил с ним о проекте в клубе, поэтому мы решили перейти в Интер“, - приводит слова агента Football Italia со ссылкой на Al Mountakhab.

Ранее стало известно, сколько Интер готов заплатить за Санчеса.

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Теги: Алехандро Камано, Ашраф Хакими, Интер, футбол, Сериа А, чемпионат Италии
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