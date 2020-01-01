Буффон сообщил, когда планирует завершить карьеру

Итальянец не спешит прощаться с футболом.

Вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон поделился эмоциями от установленного рекорда в чемпионате Италии в матче против Торино (4:1).

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“Мне пришлось долго ждать этого рекорда, но это не было проблемой. Я счастлив, но до этого момента не много думал о рекорде.

Планирую играть до 43 лет, но после 40 я иду от месяца к месяцу. Я должен следить за ситуацией, я всегда готов уйти, если не смогу играть на топ-уровне.

Пока у меня будет мотивация и хорошая форма, я буду продолжать играть, ведь это единственное, что приносит мне удовольствие“, - цитирует Буффона Football Italia.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ювентус - Торино.