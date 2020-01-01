Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Буффон сообщил, когда планирует завершить карьеру

Комментариев: 0
Итальянец не спешит прощаться с футболом.
Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффон
Getty Images

Вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон поделился эмоциями от установленного рекорда в чемпионате Италии в матче против Торино (4:1).

Читай также: Уже в истории: Роналду первый игрок Ювентуса с 1961 года, забивший 25 голов за сезон

“Мне пришлось долго ждать этого рекорда, но это не было проблемой. Я счастлив, но до этого момента не много думал о рекорде.

Планирую играть до 43 лет, но после 40 я иду от месяца к месяцу. Я должен следить за ситуацией, я всегда готов уйти, если не смогу играть на топ-уровне.

Пока у меня будет мотивация и хорошая форма, я буду продолжать играть, ведь это единственное, что приносит мне удовольствие“, - цитирует Буффона Football Italia.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ювентус - Торино.

Поделись:
Теги: Джанлуиджи Буффон, Ювентус, Сериа А, чемпионат Италии, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь