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Лацио - Милан 0:3 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

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Милан не оставил шансов хозяевам.

Лацио - Милан: видео голов и обзор матча
Лацио - Милан: видео голов и обзор матча
Getty Images

В рамках 30-го тура Серии А Милан на выезде крупно обыграл Лацио.

Счет в матче открыл Чалханоглу, который шедевральным ударом за пределов штрафной поразил ворота Стракоши. До перерыва Ибрагимович удвоил преимущество своей команды, забив с пенальти. После перерыва Ребич установил окончательный счет в поединке- 3:0.

Отметим, что Лацио занимает второе место в турнирной таблице Серии А, уступая Ювентусу 7 очков. Милан, в свою очередь, продолжает бороться за место в Лиге Европы.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Лацио - Милан:

Лацио - Милан 0:3
Голы: Чалханоглу, 23, Ибрагимович, 34 (с пенальти), Ребич, 59

Лацио: Стракоша - Габаррон, Ачерби, Раду (Вавро, 56) - Лаццари, Милинкович-Савич (Дж. Андерсон, 67), Лейва (Адеканье, 46), Пароло, Хони (Лукаку, 55) - Луис Альберто, Корреа (Катальди, 64)

Милан: Дж. Доннарумма - Конти (Калабрия, 72), Кьер, Романьоли, Эрнандес - Кессье (Билья, 86), Беннасер - Салемакерс, Бонавентура (Крунич, 71), Чалханоглу (Пакета, 38) - Ибрагимович (Ребич, 46)

Предупреждения: Лукаку - Пакета

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Теги: Лацио, Милан, видео голов, обзор матча, футбол, чемпионат Италии, Сериа А
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