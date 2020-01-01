Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ювентус - Торино 4:1 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Комментариев: 0
"Старая сеньора" добыла уверенную победу.

Ювентус - Торино: видео голов и обзор матча
Ювентус - Торино: видео голов и обзор матча
Getty Images

В рамках 30-го тура чемпионат Италии Ювентус уверенно разобрался с Торино в туринском дерби (4:1).

“Старая сеньора“ повела в счете уже на третьей минуте, когда Пауло Дибала поразил ворота гостей. Куадрадо удвоил преимущество своей команды. “Быки“ сумели отыграть один гол перед окончанием тайма с пенальти.

Во втором тайме Ювентус продолжал атаковать и уже на 61-й минуте Роналду забил гол со штрафного, войдя в историю туринского клуба. Окончательный счет в матче установил футболист Торино Джиджи, который переправил мяч в собственные ворота.

Отметим, что Буффон установил исторический рекорд чемпионата Италии в матче с Торино.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ювентус - Торино:

Ювентус - Торино 4:1
Голы: Дибала, 3, Куадрадо, 29, Роналду, 61, Джиджи, 87 (АГ) - Белотти, 45+6 (пен.).

Ювентус: Буффон - Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Данило - Бентанкур, Рабио, Пьянич (Матюиди, 49) - Бернардески (Дуглас Коста, 55), Дибала (Игуаин, 80), Роналду.

Торино: Сиригу - де Сильвестри (Эдера, 80), Иццо, Айна (Ансальди, 84), Бремер (Джиджи, 84), Айна (Ансальди, 84) - Верди (Миллико, 68), Лукич, Мейте, Беренгер - Белотти.
Предупреждения: Бонуччи, Пьянич, де Лигт, Дибала - Иццо, Айна.
Поделись:
Теги: Ювентус, Торино, чемпионат Италии, Сериа А, видео голов, обзор матча, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь