Ювентус - Торино 4:1 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

"Старая сеньора" добыла уверенную победу.

Ювентус - Торино: видео голов и обзор матча Getty Images

В рамках 30-го тура чемпионат Италии Ювентус уверенно разобрался с Торино в туринском дерби (4:1).

“Старая сеньора“ повела в счете уже на третьей минуте, когда Пауло Дибала поразил ворота гостей. Куадрадо удвоил преимущество своей команды. “Быки“ сумели отыграть один гол перед окончанием тайма с пенальти.

Во втором тайме Ювентус продолжал атаковать и уже на 61-й минуте Роналду забил гол со штрафного, войдя в историю туринского клуба. Окончательный счет в матче установил футболист Торино Джиджи, который переправил мяч в собственные ворота.

Отметим, что Буффон установил исторический рекорд чемпионата Италии в матче с Торино.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ювентус - Торино:

Ювентус - Торино 4:1

Голы: Дибала, 3, Куадрадо, 29, Роналду, 61, Джиджи, 87 (АГ) - Белотти, 45+6 (пен.).

Ювентус: Буффон - Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Данило - Бентанкур, Рабио, Пьянич (Матюиди, 49) - Бернардески (Дуглас Коста, 55), Дибала (Игуаин, 80), Роналду.

Торино: Сиригу - де Сильвестри (Эдера, 80), Иццо, Айна (Ансальди, 84), Бремер (Джиджи, 84), Айна (Ансальди, 84) - Верди (Миллико, 68), Лукич, Мейте, Беренгер - Белотти.

Предупреждения: Бонуччи, Пьянич, де Лигт, Дибала - Иццо, Айна.