Ювентус - Торино 4:1 видео голов и обзор матча чемпионата Италии
В рамках 30-го тура чемпионат Италии Ювентус уверенно разобрался с Торино в туринском дерби (4:1).
“Старая сеньора“ повела в счете уже на третьей минуте, когда Пауло Дибала поразил ворота гостей. Куадрадо удвоил преимущество своей команды. “Быки“ сумели отыграть один гол перед окончанием тайма с пенальти.
Во втором тайме Ювентус продолжал атаковать и уже на 61-й минуте Роналду забил гол со штрафного, войдя в историю туринского клуба. Окончательный счет в матче установил футболист Торино Джиджи, который переправил мяч в собственные ворота.
Отметим, что Буффон установил исторический рекорд чемпионата Италии в матче с Торино.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ювентус - Торино:
Ювентус - Торино 4:1
Голы: Дибала, 3, Куадрадо, 29, Роналду, 61, Джиджи, 87 (АГ) - Белотти, 45+6 (пен.).
Ювентус: Буффон - Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Данило - Бентанкур, Рабио, Пьянич (Матюиди, 49) - Бернардески (Дуглас Коста, 55), Дибала (Игуаин, 80), Роналду.
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