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Уже в истории: Роналду первый игрок Ювентуса с 1961 года, забивший 25 голов за сезон

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Португалец может побить клубный рекорд.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду отметился голом со штрафного в матче против Торино (4:1) в рамках 30-го тура чемпионата Италии.

Для португальца этот гол стал 25-м в текущем сезоне Серии А. Благодаря этому забитому мячу Криштиану стал первым футболистом Ювентуса с 1961 года, которому покорилась эта отметка забитых мячей в чемпионате Италии.

До Роналду 25 голов в серии А за сезон забивал Омар Сивори в сезоне-1960/61. Отметим, что рекордсменом Ювентуса по количеству голов за сезон в Серии А является Феличе Борель. Ему удалось забить 32 гола в 34-х матчах в сезоне 1933/34.

Ранее сообщалось, что Буффон установил исторический рекорд чемпионата Италии.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, Сериа А, чемпионат Италии, рекорд, достижение
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