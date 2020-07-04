Уже в истории: Роналду первый игрок Ювентуса с 1961 года, забивший 25 голов за сезон

Португалец может побить клубный рекорд.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду отметился голом со штрафного в матче против Торино (4:1) в рамках 30-го тура чемпионата Италии.

Для португальца этот гол стал 25-м в текущем сезоне Серии А. Благодаря этому забитому мячу Криштиану стал первым футболистом Ювентуса с 1961 года, которому покорилась эта отметка забитых мячей в чемпионате Италии.

Cristiano Ronaldo with his 55th free kick Career goal.



🐐 pic.twitter.com/caabnWgv5A — Martial (@CR7FC10) July 4, 2020

До Роналду 25 голов в серии А за сезон забивал Омар Сивори в сезоне-1960/61. Отметим, что рекордсменом Ювентуса по количеству голов за сезон в Серии А является Феличе Борель. Ему удалось забить 32 гола в 34-х матчах в сезоне 1933/34.

Ранее сообщалось, что Буффон установил исторический рекорд чемпионата Италии.