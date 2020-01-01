Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ювентус добыл крупную победу в туринском дерби

Комментариев: 0
Хозяева четыре раза поразили ворота Торино.
Ювентус оторвался от Лацио на семь очков
Ювентус оторвался от Лацио на семь очков
Getty Images

В рамках 30-го тура Серии А Ювентус разгромил Торино (4:1).

Хозяева открыли счет на третьей минуте благодаря Дибале. В середине тайма Хуан Куадрадо удвоил преимущество своей команды. Однако Торино сумело отыграть один гол до перерыва - Белотти уверенно реализовал пенальти.

Во втором тайме отличился Криштиану Роналду, который был точен со штрафного, а также а Коффи Джиджи забил в свои ворота.

Ювентус сумел увеличить отрыв от Лацио до семи очков, однако римскому клубу предстоит сегодня, 4 июля, сыграть еще в этом туре против Милана. Начало матча запланировано на 22:45 по киевскому времени.

Ювентус - Торино 4:1
Голы: Дибала, 3, Куадрадо, 29, Роналду, 61, Джиджи, 87 (АГ) - Белотти, 45+6 (пен.).

Ювентус: Буффон - Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Данило - Бентанкур, Рабио, Пьянич (Матюиди, 49) - Бернардески (Дуглас Коста, 55), Дибала (Игуаин, 80), Роналду.

Торино: Сиригу - де Сильвестри (Эдера, 80), Иццо, Айна (Ансальди, 84), Бремер (Джиджи, 84), Айна (Ансальди, 84) - Верди (Миллико, 68), Лукич, Мейте, Беренгер - Белотти.

Предупреждения: Бонуччи, Пьянич, де Лигт, Дибала - Иццо, Айна.

Поделись:
Теги: Ювентус, Торино, чемпионат Италии, Сериа А, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь