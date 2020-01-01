Ювентус добыл крупную победу в туринском дерби

Хозяева четыре раза поразили ворота Торино.

Ювентус оторвался от Лацио на семь очков Getty Images

В рамках 30-го тура Серии А Ювентус разгромил Торино (4:1).

Хозяева открыли счет на третьей минуте благодаря Дибале. В середине тайма Хуан Куадрадо удвоил преимущество своей команды. Однако Торино сумело отыграть один гол до перерыва - Белотти уверенно реализовал пенальти.

Во втором тайме отличился Криштиану Роналду, который был точен со штрафного, а также а Коффи Джиджи забил в свои ворота.

Ювентус сумел увеличить отрыв от Лацио до семи очков, однако римскому клубу предстоит сегодня, 4 июля, сыграть еще в этом туре против Милана. Начало матча запланировано на 22:45 по киевскому времени.

Ювентус - Торино 4:1

Голы: Дибала, 3, Куадрадо, 29, Роналду, 61, Джиджи, 87 (АГ) - Белотти, 45+6 (пен.).

Ювентус: Буффон - Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Данило - Бентанкур, Рабио, Пьянич (Матюиди, 49) - Бернардески (Дуглас Коста, 55), Дибала (Игуаин, 80), Роналду.

Торино: Сиригу - де Сильвестри (Эдера, 80), Иццо, Айна (Ансальди, 84), Бремер (Джиджи, 84), Айна (Ансальди, 84) - Верди (Миллико, 68), Лукич, Мейте, Беренгер - Белотти.

Предупреждения: Бонуччи, Пьянич, де Лигт, Дибала - Иццо, Айна.