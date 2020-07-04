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Буффон установил исторический рекорд чемпионата Италии

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Вратарь вошел в историю.
Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффон
Getty Images

Вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон вышел в стартовом составе туринского клуба на матча против Торино в рамках чемпионата Итаии.

Для 42-летнего игрока этот поединок стал 648-м в профессиональной карьере в рамках Серии А.

Благодаря этому выходу, Буффон опередил легендарного защитника Милана Паоло Мальдини, который провел 647 матча.

ТОП-5 игроков по количеству поединков в Серии А:

1. Джанлуиджи Буффон - 648
2. Паоло Мальдини - 647
3. Франческо Тотти - 619
4. Хавьер Дзанетти - 615
5. Джанлука Пальюка - 592

Напомним, что Буффон продлил контракт с Ювентусом.

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Теги: Джанлуиджи Буффон, Ювентус, Сериа А, чемпионат Италии, футбол
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