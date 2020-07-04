Буффон установил исторический рекорд чемпионата Италии
Вратарь вошел в историю.
Вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон вышел в стартовом составе туринского клуба на матча против Торино в рамках чемпионата Итаии.
Для 42-летнего игрока этот поединок стал 648-м в профессиональной карьере в рамках Серии А.
Благодаря этому выходу, Буффон опередил легендарного защитника Милана Паоло Мальдини, который провел 647 матча.
ТОП-5 игроков по количеству поединков в Серии А:
1. Джанлуиджи Буффон - 648
2. Паоло Мальдини - 647
3. Франческо Тотти - 619
4. Хавьер Дзанетти - 615
5. Джанлука Пальюка - 592
648 presenze in @SerieA.— JuventusFC (@juventusfc) July 4, 2020
Nessuno come lui. @GianluigiBuffon, ancora una volta, nella Leggenda ❤️👏#648UFFONhttps://t.co/A6dpiHHhZY pic.twitter.com/KGQ3dZvBJT
Напомним, что Буффон продлил контракт с Ювентусом.
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