Буффон установил исторический рекорд чемпионата Италии

Вратарь вошел в историю.

Вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон вышел в стартовом составе туринского клуба на матча против Торино в рамках чемпионата Итаии.

Для 42-летнего игрока этот поединок стал 648-м в профессиональной карьере в рамках Серии А.

Благодаря этому выходу, Буффон опередил легендарного защитника Милана Паоло Мальдини, который провел 647 матча.

ТОП-5 игроков по количеству поединков в Серии А:

1. Джанлуиджи Буффон - 648

2. Паоло Мальдини - 647

3. Франческо Тотти - 619

4. Хавьер Дзанетти - 615

5. Джанлука Пальюка - 592

Напомним, что Буффон продлил контракт с Ювентусом.