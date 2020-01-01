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Лацио - Милан: прогноз и ставки букмекеров на матч Серии А

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Лацио примет Милан в рамках очередного тура чемпионата Италии. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Лацио - Милан: прогноз на матч
Лацио - Милан: прогноз на матч
Getty Images

В субботу, 4 июля, в матче 30-го тура чемпионата Италии Лацио примет Милан. Встреча состоится в Риме на Олимпийском стадионе.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом противостоянии является римский клуб. Так, в компании William Hill принимают ставки на победу Лацио с коэффициентом 2.25, а на триумф Милана - с коэффициентом 3.20. Ничью здесь оценили в 3.25.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365, где установили следующие котировки: победа Лацио - 2.25, победа Милана - 3.20, ничья - 3.40.

Отметим, что матч Лацио - Милан состоится 4 июля в 22:45 по киевскому времени.

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Теги: Лацио, Милан, чемпионат Италии по футболу, букмекеры, ставки на спорт, ставки букмекеров, прогноз букмекеров, Серия А, футбол, чемпионат Италии
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