Лацио - Милан: прогноз и ставки букмекеров на матч Серии А

Лацио примет Милан в рамках очередного тура чемпионата Италии. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В субботу, 4 июля, в матче 30-го тура чемпионата Италии Лацио примет Милан. Встреча состоится в Риме на Олимпийском стадионе.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом противостоянии является римский клуб. Так, в компании William Hill принимают ставки на победу Лацио с коэффициентом 2.25, а на триумф Милана - с коэффициентом 3.20. Ничью здесь оценили в 3.25.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365, где установили следующие котировки: победа Лацио - 2.25, победа Милана - 3.20, ничья - 3.40.

Отметим, что матч Лацио - Милан состоится 4 июля в 22:45 по киевскому времени.