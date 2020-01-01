Лацио - Милан: прогноз и ставки букмекеров на матч Серии А
Лацио примет Милан в рамках очередного тура чемпионата Италии. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
В субботу, 4 июля, в матче 30-го тура чемпионата Италии Лацио примет Милан. Встреча состоится в Риме на Олимпийском стадионе.
По мнению букмекеров, фаворитом в этом противостоянии является римский клуб. Так, в компании William Hill принимают ставки на победу Лацио с коэффициентом 2.25, а на триумф Милана - с коэффициентом 3.20. Ничью здесь оценили в 3.25.
Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365, где установили следующие котировки: победа Лацио - 2.25, победа Милана - 3.20, ничья - 3.40.
Отметим, что матч Лацио - Милан состоится 4 июля в 22:45 по киевскому времени.
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