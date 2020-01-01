Иммобиле превзошел Шевченко в списке лучших бомбардиров чемпионата Италии

Нападающий Лацио забил свой 128-й гол в Серии А.

В матче 29-го тура чемпионата Италии Лацио в выездном поединке обыграл Торино со счетом 1:2.

Один из голов в составе "орлов" забил форвард Чиро Иммобиле, который стал для 30-летнего футболиста 128-м в чемпионате Италии.

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Как сообщает OptaPaolo, благодаря этому итальянец сумел обойти в списке лучших бомбардиров турнира украинского экс-нападающего Милана Андрея Шевченко, на счету которого 127 голов.

Отметим, что лучшим бомбардиром в истории Серии А является бывший игрок сборной Италии Сильвио Пиола. В период с 1929 по 1954 год он забил 267 голов.

Ранее сообщалось, что в Канаде начали выпускать пиво в честь Шевченко.