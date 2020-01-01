Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Иммобиле превзошел Шевченко в списке лучших бомбардиров чемпионата Италии

Комментариев: 0
Нападающий Лацио забил свой 128-й гол в Серии А.
Чиро Иммобиле
Чиро Иммобиле
Getty Images

В матче 29-го тура чемпионата Италии Лацио в выездном поединке обыграл Торино со счетом 1:2.

Один из голов в составе "орлов" забил форвард Чиро Иммобиле, который стал для 30-летнего футболиста 128-м в чемпионате Италии.

Читай также: Иммобиле: Я сделаю все возможное для победы в Серии А

Как сообщает OptaPaolo, благодаря этому итальянец сумел обойти в списке лучших бомбардиров турнира украинского экс-нападающего Милана Андрея Шевченко, на счету которого 127 голов.

Отметим, что лучшим бомбардиром в истории Серии А является бывший игрок сборной Италии Сильвио Пиола. В период с 1929 по 1954 год он забил 267 голов.

Ранее сообщалось, что в Канаде начали выпускать пиво в честь Шевченко.

Поделись:
Теги: Чиро Иммобиле, Лацио, чемпионат Италии по футболу, футбол, Серия А, бомбардир
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь