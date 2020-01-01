"Это превращается в ад": Легендарный тренер дал совет Фонсеке для успеха в Роме

Португалец должен ограничить просмотр СМИ.

Бывший главный тренер Ромы Фабио Капелло посоветовал нынешнему наставнику “волков“ Паулу Фонсеке оградить себя и своих подопечных от прослушивания радиостанций Рима.

“Мне не нравилось то, как играла Рома в последних двух матчах. Совет, который я могу дать Фонсеке и который я давал игрокам в свое время, - не слушать римские радиостанции.

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Я всегда говорил, что даю интервью только национальным радиостанциям, а не региональным. Когда у вас все хорошо Роме, то нет никаких проблем. Но вдруг вы сталкиваетесь с трудностями, это превращается в ад.

На римских радиостанциях нет никакого баланса. Лучше всего сделать так, чтобы ребята не зависели от этого. Там призывают людей бороться. Помню, как против меня протестовало четыре тысячи болельщиков, когда Рома проиграла Аталанте. Они были под влиянием радиостанций.

Все, кто тренировал Рому, могут с уверенностью сказать, что в Риме есть проблема с радио. Не все игроки сильны, чтобы справиться с критикой. В Мадриде было то же самое, даже на радиостанциях национального уровня“, - приводит слова Капелло Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Ранее Фонсека признался, что хотел бы остаться в Роме надолго.