Стало известно, сколько Интер готов заплатить за Санчеса

Итальянский клуб рассматривает возможность выкупа чилийца.

Руководство Интера готовы выкупить Алексиса Санчеса у Манчестер Юнайтед, об этом сообщает Goal.

По информации источника, главный тренер команды Антонио Конте рассчитывает на вингера в следующем сезоне. Боссы “нерадзурри“ готовы заплатить за игрока 20 миллионов евро.

Отмечается, что Манчестер Юнайтед намерен расстаться с Санчесом в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Санчес провел 20 матчей за Интер, в которых забил два гола и выполнил шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что Хакими стал игроком Интера.