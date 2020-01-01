Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Стало известно, сколько Интер готов заплатить за Санчеса

Комментариев: 0
Итальянский клуб рассматривает возможность выкупа чилийца.
Алексис Санчес
Алексис Санчес
Getty Images

Руководство Интера готовы выкупить Алексиса Санчеса у Манчестер Юнайтед, об этом сообщает Goal.

По информации источника, главный тренер команды Антонио Конте рассчитывает на вингера в следующем сезоне. Боссы “нерадзурри“ готовы заплатить за игрока 20 миллионов евро.

Отмечается, что Манчестер Юнайтед намерен расстаться с Санчесом в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Санчес провел 20 матчей за Интер, в которых забил два гола и выполнил шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что Хакими стал игроком Интера.

Поделись:
Теги: Алексис Санчес, Интер, Сериа А, чемпионат Италии, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь