Стало известно, сколько Интер готов заплатить за Санчеса
Итальянский клуб рассматривает возможность выкупа чилийца.
Руководство Интера готовы выкупить Алексиса Санчеса у Манчестер Юнайтед, об этом сообщает Goal.
По информации источника, главный тренер команды Антонио Конте рассчитывает на вингера в следующем сезоне. Боссы “нерадзурри“ готовы заплатить за игрока 20 миллионов евро.
Отмечается, что Манчестер Юнайтед намерен расстаться с Санчесом в летнее трансферное окно.
В текущем сезоне Санчес провел 20 матчей за Интер, в которых забил два гола и выполнил шесть голевых передач.
Ранее сообщалось, что Хакими стал игроком Интера.
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