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Гаттузо - о поражении от Аталанты: Я в ярости от своих игроков

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Итальянец считает, что команда проиграла из-за собственных ошибок.
Дженнаро Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
Getty Images

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо раскритиковал своих подопечных после поражения от Аталанты (0:2) в чемпионате Италии.

“Аталанта не играла великолепно, нам забили из-за наших же ошибок. Игроки слишком много разговаривали, я в ярости. Игра была у нас в руках, а мы сами забили себе первый гол. Учитывая, какие у нас футболисты, мы должны были играть намного лучше.

Конечно, ошибаться можно. Но после ошибок игроки команды стали тратить энергию на споры с арбитром. Футболисты Наполи слишком много жаловались, мне не понравилось их отношение“, - приводит слова специалиста  Football Italia .

Смотрите также видео голов и обзор матча Аталанта - Наполи.

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Теги: футбол, чемпионат Италии, Серия А, Наполи, Дженнаро Гаттузо
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