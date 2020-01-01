Аталанта - Наполи 2:0 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Бергамцы добыли уверенную домашнюю победу.

Аталанта - Наполи: видео голов и обзор матча Getty Images

Аталанта обыграла Наполи в матче 29 тура чемпионата Италии. Голами отметились Пашалич и Госенс.

Отметим, что эта победа стала для подопечных Гасперини седьмой подряд в Серии А.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Аталанта - Наполи:

Аталанта - Наполи 2:0

Голы: Пашалич, 47, Госенс, 55

Аталанта: Голлини - Толой (Шутало, 89), Кальдара (Паломино, 72), Джимсити (Хатебур, 81) - Кастань, де Роон, Фройлер, Госенс - Пашалич (Тамезе, 89) - Сапата, Гомес (Муриэль, 88)

Наполи: Оспина (Мерет, 30) - Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Мариу Руи - Руис, Демме (Лоботка, 73), Зьелински - Политано (Кальехон, 73), Мертенс (Милик, 57), Инсинье (Лосано, 58)

Предупреждения: Толой - Мариу Руи