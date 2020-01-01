Аталанта Малиновского впервые выиграла семь матчей подряд в чемпионате Италии
Аталанта обыграла Наполи в матче 29 тура чемпионата Италии. Голы на счету Марио Пашалича и Робина Госенса.
Отметим, что эта победа победа стала для подопечных Гасперини седьмой кряду. Это достижение покорилось бергамцам впервые.
Напомним, что украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский пропускал данный поединок.
Аталанта - Наполи 2:0
Голы: Пашалич, 47, Госенс, 55
Аталанта: Голлини - Толой (Шутало, 89), Кальдара (Паломино, 72), Джимсити (Хатебур, 81) - Кастань, де Роон, Фройлер, Госенс - Пашалич (Тамезе, 89) - Сапата, Гомес (Муриэль, 88)
Наполи: Оспина (Мерет, 30) - Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Мариу Руи - Руис, Демме (Лоботка, 73), Зьелински - Политано (Кальехон, 73), Мертенс (Милик, 57), Инсинье (Лосано, 58)
Предупреждения: Толой - Мариу Руи
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