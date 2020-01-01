Фиорентина - Сассуоло 1:3 видео голов и обзор матча чемпионата Италии
Фиорентина на своем поле потерпела поражение от Сассуоло в рамках 29-го тура чемпионата Италии.
Гости трижды поразили ворота соперника, на что хозяева поля сумели ответить только голом престижа, который забил Патрик Кутроне.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Фиорентина - Сассуоло:
Фиорентина - Сассуоло 1:3
Голы: Кутроне, 90 - Дефрель, 24 (пен.), 35, Мюлдюр, 61.
Фиорентина: Драговски - Миленкович, Песселья, Чеккерини (Игор, 64) - Лирола (Кутроне, 52), Геззаль (Бенасси, 76), Пульгар, Кастровилли (Данкан, 64), Дальберт - Кьеза, Рибери (Соттил, 64).
Парма: Пеголо - Мюлдюр, Кирикеш, Феррари, Рожерио (Кириакопулос, 46) - Маньянелли, Локателли (Бурабия, 62) - Траоре (Берарди, 46), Джуричич (Гион, 87), Бога - Дефрель (Капуто, 81).
Предупреждения: Пульгар, Чеккерини, Кастровилли, Геззаль – Рожерио, Траоре.
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