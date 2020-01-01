Переключиться на мобильную версию
Тренды:

СПАЛ - Милан 2:2 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Комментариев: 0
Милану удалось вырвать ничью под занавес встречи.

СПАЛ - Милан: видео голов
СПАЛ - Милан: видео голов
Getty Images

В матче 29-го тура чемпионата Италии Милан на выезде с трудом сумел вырвать ничейный результат, завершив встречу со счетом 2:2.

Несмотря на то, что СПАЛ - аутсайдер чемпионата, команда была близка к сенсационной победе, но перед финальным свистком подарили "россонери" ничью - Викари забил в свои ворота, сделав счет 2:2.

Стоит отметить, что весь второй тайм подопечные Луиджи Ди Бьяджо играли в меньшинстве - красную карточку на 43-й минуте получил Д`АЛессандро.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча СПАЛ - Милан:

СПАЛ - Милан 2:2
Голы: Валоти, 13; Флоккари, 30 - Леау, 80; Викари, 90 + 4 (автогол)

СПАЛ: Летица - Томович, Викари (Стрефецца, 76), Бонифаци (Саламон, 67) - Сала, Валоти (Миссироли, 46), Вальдифиори, Дабо (Сионек, 82), Д`Алессандро - Петанья, Флоккари (Фарес, 46).

Милан: Доннарумма - Калабрия (Леау, 46), Габбья, Романьоли, Эрнандес (Лаксальт, 65) - Кессье, Беннасер (Бонавентура, 70) - Кастильехо, Пакета, Чалханоглу - Ребич (Ибрагимович, 65).

Предупреждения: Вальдифиори, Летица.

Удаление: Д`АЛессандро, 43.

Поделись:
Теги: СПАЛ, Милан, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, чемпионат Италии, видео голов, обзор матча
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь