СПАЛ - Милан 2:2 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Милану удалось вырвать ничью под занавес встречи.

СПАЛ - Милан: видео голов Getty Images

В матче 29-го тура чемпионата Италии Милан на выезде с трудом сумел вырвать ничейный результат, завершив встречу со счетом 2:2.

Несмотря на то, что СПАЛ - аутсайдер чемпионата, команда была близка к сенсационной победе, но перед финальным свистком подарили "россонери" ничью - Викари забил в свои ворота, сделав счет 2:2.

Стоит отметить, что весь второй тайм подопечные Луиджи Ди Бьяджо играли в меньшинстве - красную карточку на 43-й минуте получил Д`АЛессандро.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча СПАЛ - Милан:

СПАЛ - Милан 2:2

Голы: Валоти, 13; Флоккари, 30 - Леау, 80; Викари, 90 + 4 (автогол)

СПАЛ: Летица - Томович, Викари (Стрефецца, 76), Бонифаци (Саламон, 67) - Сала, Валоти (Миссироли, 46), Вальдифиори, Дабо (Сионек, 82), Д`Алессандро - Петанья, Флоккари (Фарес, 46).

Милан: Доннарумма - Калабрия (Леау, 46), Габбья, Романьоли, Эрнандес (Лаксальт, 65) - Кессье, Беннасер (Бонавентура, 70) - Кастильехо, Пакета, Чалханоглу - Ребич (Ибрагимович, 65).

Предупреждения: Вальдифиори, Летица.

Удаление: Д`АЛессандро, 43.