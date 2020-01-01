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Интер - Брешиа 6:0 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

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Интер не испытал никаких проблем в противостоянии с Брешией.

Интер - Брешиа: видео голов
Интер - Брешиа: видео голов
Getty Images

В матче 29-го тура чемпионата Италии Интер на своем поле разобрался с аутсейдером турнира Брешией, отправив в ворота соперника шесть безответных голов.

"Нерадзурри" забили по три гола в каждом тайме. Также отметим, что счет своим голам в Серии А открыл Эриксен, отправивший мяч в сетку на 83-й минуте поединка.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Интер - Брешиа:

Интер - Брешиа 6:0
Голы: Янг, 5; Санчес, 20 (пен.); Д'Амброзио, 45; Гальярдини, 52; Эриксен, 83; Кандрева, 88.

Интер: Ханданович - Д'Амброзио, де Врей (Раноккья, 46), Бастони - Мозес (Кандрева, 67), Барелла (Агуме, 59), Гальярдини (Эриксен, 68), Янг - Борха Валеро - Санчес, Мартинес (Лукаку, 68).

Брешиа: Йоронен - Сабелли (Мангравити, 58), Папетти, Матею, Семприни - Скрабб (Бьярнасон, 46), Тонали, Дессена (Гецци, 82) - Змргал (Шпалек, 58) - Доннарумма (Торрегросса, 46), Айе.

Предупреждения: де Врей, Агуме - Матею, Семприни.

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Теги: Интер, Брешиа, чемпионат Италии по футболу, Серия А, видео голов, обзор матча, футбол, чемпионат Италии
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