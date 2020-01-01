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Гасперини: Малиновский не сыграет с Наполи, остальные должны быть готовы

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Наставник бергамцев находится в отличном настроении перед следующем матчем.
Джан Пьеро Гасперини
Джан Пьеро Гасперини
Getty Images

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал предстоящий матч против Наполи в рамках 29 тура чемпионата Италии.

"Настроение хорошее, мы начали с трех побед, но должны делать перезагрузку перед каждой игрой и начинать с нуля.

Наполи - прекрасная команда, и их спад был немного странным. В начале сезона думал, что они будут бороться за титул с Лацио и Интером. У них были некоторые проблемы, но теперь у них белая полоса.

Кто отсутствует? Малиновский отстранен, и у нас есть некоторые проблемы с Паломино, но остальные должны быть готовы“, - цитирует Гасперини официальный сайт Аталанты.

Напомним, Руслан Малиновский получил желтую карточку в матче против Удинезе и не сможет помочь своей команде.

Матч Аталанта - Наполи состоится в четверг, 2 июля, в 20:30 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Серия А, чемпионат Италии, Аталанта, Наполи, Джан Пьеро Гасперини
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Источник: www.atalanta.it

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