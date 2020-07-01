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Роналду отправил мяч в ворота Дженоа со скоростью 105 км/ч

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Это один из самых сильных ударов португальца в карьере.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

В матче 29-го тура чемпионата Италии Ювентус переиграл Дженоа со счетом 3:1.

Один из голов в этом поединке забил португальский форвард "старой сеньоры" Криштиану Роналду. Как сообщает Corriere dello Sport со ссылкой на O Jogo, после удара Криштиану скорость полета мяча составила 105 км/ч. Это один из лучших результатов Роналду в карьере.

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Самыми сильными ударами Криштиану в карьере являются гол в ворота Марселя в составе Манчестер Юнайтед в рамках Лиги чемпионов и в ворота Леванте в составе Реала в Ла Лиге. Скорость полета мяча в этих случаях составила 120 км/ч.

В нынешнем сезоне Роналду отыграл 25 матчей в Серии А, в которых забил 24 гола и отдал 4 ассиста.

Смотрите также видео голов и обзор матча Дженоа - Ювентус.

Ранее сообщалось, что Криштаину Роналду поразил фанатов новым имиджем.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, чемпионат Италии
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Жеральд    01.07.2020, 13:08
Оценка:  0
Жеральд
пипец,умники ...105км/час и 120км/час...
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