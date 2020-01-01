Торино - Лацио 1:2 видео голов и обзор матча Серии А

Римский клуб сумел обыграть Торино в выездном поединке.

Торино - Лацио: видео голов Getty Images

В матче 29-го тура чемпионата Италии Лацио одержал выездную победу над Торино (1:2).

Гости пропустили на 5-й минуте встречи, однако сумели отыграться и вырвать победу во второй половине игры.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Торино - Лацио:

Торино - Лацио 1:2

Голы: Белотти, 5 (с пенальти) - Иммобиле, 48, Пароло, 73

Торино: Сиригу - Льянко, Нкулу, Бремер (Миллико) - Де Сильвестри (Ансальди, 60), Лукич (Джиджи, 80), Мейте, Ринкон, Айна (Эдера, 71) - Верди (Беренгер, 59), Белотти.

Лацио: Стракоша - Патрик (Андерсон, 90), Ачерби, Раду - Лаццари (Баштуш, 90), Милинкович-Савич, Пароло, Луис Альберто, Хони (Лукаку, 60) - Иммобиле, Кайседо (Корреа, 60).

Предупреждения: Верди - Иммобиле, Кайседо, Лукаку.