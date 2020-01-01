Дженоа - Ювентус 1:3 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Ювентус без особых проблем добыл очередную победу в Серии А.

Дженоа - Ювентус: видео голов Getty Images В матче 29-го тура чемпионата Италии Ювентус на выезде обыграл Дженоа. Туринцы забили трижды благодаря усилиям Дибалы, Роналду и Косты, а хозяева поля ответили только одним точным ударом в створ ворот соперника. Вашему вниманию видео голов и обзор матча Дженоа - Ювентус: Дженоа - Ювентус 1:3

Голы: Пинамонти, 76 - Дибала, 50, Роналду, 57, Дуглас Коста, 73. Дженоа: Перин, Сумаоро, Ромеро, Мазьелло, Гильоне (Баррека, 62), Стураро (Бираски, 75), Бехрами, Шене (Лерагер, 46), Кассата (Пандев, 78), Фавилли (Санабрия, 46), Пинамонти. Ювентус: Щесны, Данило, де Лигт, Бонуччи, Пьянич (Рэмзи, 74), Куадрадо, Рабио (Матюиди, 83), Бентанкур, Бернардески (Дуглас Коста, 66), Роналду (Игуаин, 74), Дибала (Оливьери, 83). Предупреждения: Фавилли, Шене, Бонуччи, Стураро, Кассата, Мазьелло.

Горемыкина Екатерина