Дженоа - Ювентус 1:3 видео голов и обзор матча чемпионата Италии
В матче 29-го тура чемпионата Италии Ювентус на выезде обыграл Дженоа.
Туринцы забили трижды благодаря усилиям Дибалы, Роналду и Косты, а хозяева поля ответили только одним точным ударом в створ ворот соперника.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Дженоа - Ювентус:
Дженоа - Ювентус 1:3
Голы: Пинамонти, 76 - Дибала, 50, Роналду, 57, Дуглас Коста, 73.
Дженоа: Перин, Сумаоро, Ромеро, Мазьелло, Гильоне (Баррека, 62), Стураро (Бираски, 75), Бехрами, Шене (Лерагер, 46), Кассата (Пандев, 78), Фавилли (Санабрия, 46), Пинамонти.
Ювентус: Щесны, Данило, де Лигт, Бонуччи, Пьянич (Рэмзи, 74), Куадрадо, Рабио (Матюиди, 83), Бентанкур, Бернардески (Дуглас Коста, 66), Роналду (Игуаин, 74), Дибала (Оливьери, 83).
Предупреждения: Фавилли, Шене, Бонуччи, Стураро, Кассата, Мазьелло.
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