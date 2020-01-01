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Дженоа - Ювентус 1:3 видео голов и обзор матча чемпионата Италии

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Ювентус без особых проблем добыл очередную победу в Серии А.

Дженоа - Ювентус: видео голов
Дженоа - Ювентус: видео голов
Getty Images

В матче 29-го тура чемпионата Италии Ювентус на выезде обыграл Дженоа.

Туринцы забили трижды благодаря усилиям Дибалы, Роналду и Косты, а хозяева поля ответили только одним точным ударом в створ ворот соперника.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Дженоа - Ювентус:

Дженоа - Ювентус 1:3
Голы: Пинамонти, 76 - Дибала, 50, Роналду, 57, Дуглас Коста, 73.

Дженоа: Перин, Сумаоро, Ромеро, Мазьелло, Гильоне (Баррека, 62), Стураро (Бираски, 75), Бехрами, Шене (Лерагер, 46), Кассата (Пандев, 78), Фавилли (Санабрия, 46), Пинамонти.

Ювентус: Щесны, Данило, де Лигт, Бонуччи, Пьянич (Рэмзи, 74), Куадрадо, Рабио (Матюиди, 83), Бентанкур, Бернардески (Дуглас Коста, 66), Роналду (Игуаин, 74), Дибала (Оливьери, 83).

Предупреждения: Фавилли, Шене, Бонуччи, Стураро, Кассата, Мазьелло. 

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Теги: Дженоа, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, чемпионат Италии, видео голов, обзор матча
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